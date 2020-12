Quarta Repubblica, si collega Giulio Sapelli? Fuoriprogramma senza precedenti: sua moglie, immobile e "ridotta" così

29 dicembre 2020 a

Un inedito fuoriprogramma a Quarta Repubblica. Nella puntata del 28 dicembre Nicola Porro si è collegato con Giulio Sapelli. L'economista è intervenuto dalla sua abitazione. Fin qui nulla di così strano, se non fosse che dietro di lui è apparsa una figura alquanto silenziosa. Immobile, forse inconsapevole di essere ripresa, c'era la moglie.

La donna è rimasta tutto il tempo sul divanetto alle spalle di Sapelli. La presenza non è passata inosservata ai telespettatori che sui social si sono chiesti chi fosse e, soprattutto, hanno elogiato la sua capacità nel rimanere immobile. In studio invece nessuno ha accennato nulla, quasi come se oltre che ferma fosse trasparente.

