Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo da brividi: "Durissima, in casa senza il riscaldamento"

Una vita ad ostacoli. Lory Del Santo si racconta ancora e lascia tutti senza parole. L’attrice, regista, ex gieffina, è ospite di Serena Bortone. E gela tutti a Oggi è un altro giorno su Rai 1. “La casa dove abitavano i miei genitori non aveva riscaldamento, non era ancora adatta ad essere abitata”, dice Lory. E la conduttrice le chiede: “Mi ha molto colpito il fatto che tu sia nata in una stalla”. Un’infanzia durissima, quella di Lory Del Santo: la sua vita non è stata affatto facile. Ma lei, che è una grande donna ed ama tantissimo la vita, è riuscita a mettere sempre la palla al centro. Ricominciando da zero. Ogni volta. Ed è anche per questo che il pubblico la ama. Oggi brinda al successo con tantissime soddisfazioni dal punto di vista lavorativo.

