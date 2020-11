Pomeriggio 5, Lory Del Santo e la droga? Incubo da ragazzina: "Quando, in passato..."

30 novembre 2020 a

"Una cosa gravissima". Lory Del Santo, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 su Canale 5 dice la sua sul caso di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di aver violentato una 18enne durante una festa nella sua esclusiva Terrazza Sentimento, l'attico con vista Duomo dopo una notte a base di alcol e droga. "Quando uno dice che si è svegliato e non si ricorda nulla io la trovo una cosa gravissima. Non bisogna prendere droga offerta gratuitamente", spiega l'attrice lanciata da Drive In a inizio Anni 80.

"Quando la droga viene offerta gratuitamente una ragazza se è in se stessa deve capire che gratis non ti dà niente nessuno quindi ci può essere sempre un doppio fine. Questo deve far rizzare le antenne: perché mi danno la droga gratis? E perché non la offrono a tutti, ma soprattutto alle ragazze giovani? Bisogna essere molto attenti". "In passato - ha rivelato ancora la Del Santo - mi è stata offerta della droga ma io sono una che non lo farei mai. Non fumo manco una sigaretta".

