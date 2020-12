L'Eredità, Flavio Insinna si scusa: la gaffe su Cavour costata cara alla Rai

29 dicembre 2020 a

Dopo la gaffe le scuse. Flavio Insinna si rivolge ai telespettatori de L'Eredità. Il caso, che ha sollevato la polemica, risale a qualche puntata fa quando il quiz show di Rai Uno aveva commesso uno scivolone. Al concorrente si chiedeva di rispondere ad alcune frasi che il Camillo Benso conte di Cavour avrebbe detto nel 1869. Un vero e proprio errore visto che il politico piemontese è morto ben otto anni prima, ossia il 6 giugno 1861 a Torino.

"La Rai in mano agli ignoranti". L'Eredità, un terrificante scivolone: la domanda per cui Insinna viene massacrato

Una svista costata cara a Insinna. Mario Adinolfi non ci era andato per il sottile: "Un altro bel colpo piazzato dal direttore Stefano Coletta. La Rai, la principale azienda culturale italiana. In mano agli ignoranti. Una perfetta fotografia del paese". E come lui tanti altri.

