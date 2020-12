Grande Fratello Vip, "uccelli e scop***e". Sconvolgente accusa a Signorini: "C'è una lobby gay"

31 dicembre 2020 a

Una lobby gay al Grande Fratello Vip. Ne è convinto Stefano Bettarini, che dopo aver minacciato di fare causa al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per essere stato squalificato per una bestemmia si sfoga così: "Per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia 'politicamente corretto'. Ciò che stabilisce 'chi' e 'come' le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad 'uccelli' e 'sc***te'... o peggio frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e crearci questa lobby".

"Non si combatte così l'omofobia - prosegue l'ex calciatore nelle sue Instagram Stories -. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l'effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non è affatto".

