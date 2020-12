Grande Fratello Vip, guai per Mediaset: "Sono in causa con il programma"

30 dicembre 2020 a

Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip. Continua la crociata dell’ex concorrente, squalificato dal programma per quella che è stata definita una bestemmia. Su Instagram, Bettarini ha annunciato di essere in causa con la produzione proprio per l’espulsione avvenuta a tre giorni dal suo ingresso nella casa del GfVip. Di recente, inoltre, l’ex calciatore si è lamentato con i suoi follower della mancata squalifica di Samantha De Grenet per le parole offensive rivolte a Stefania Orlando. La concorrente, infatti, si è beccata solo una ramanzina da Alfonso Signorini e nulla più. Un atteggiamento incoerente secondo Bettarini. Proprio un fan dello sportivo gli ha fatto notare che lui e gli altri squalificati di questa edizione dovrebbero fare causa al programma e al conduttore. Ed è qui che Bettarini ha sganciato la bomba: “Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”.

È scesa in campo, a difesa di Bettarini, anche la fidanzata Nicoletta Larini. La stilista ha risposto a una follower che ha fatto notare che Stefano, al momento dell’eliminazione, ha chiesto scusa ad Alfonso Signorini e a tutto il pubblico. “Se una volta uscita ti avessero detto che hai offeso milioni di telespettatori e non solo, avresti chiesto scusa anche tu – ha spiegato la Larini -. Poi una volta uscita realizzi che ti hanno voluto far credere quello che non è. Madosca è un intercalare non solo toscano e sdoganato da anni. Ammesso che sia questo il motivo dell’eliminazione…”. Secondo Bettarini, infatti, qualcuno avrebbe chiesto “la sua testa” per metterlo a tacere in merito ad alcuni flirt con altre concorrenti del reality. Signorini, dal canto suo, non ha mai replicato a nessuna di queste insinuazioni.

