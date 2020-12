Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini grida al complotto: "Bestemmia? No, perché mi hanno cacciato"

16 dicembre 2020 a

Stefano Bettarini torna a parlare contro il Grande Fratello Vip dopo essere stato cacciato per aver bestemmiato. Bettarini però è convinto che la sua squalifica dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 dipenda dal suo passato, dalle storie d’amore che ha avuto con alcune concorrenti del reality. In una intervista a Oggi ha ribadito di non aver mai bestemmiato, “era soltanto un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia…”.

"Figure becere, roba orrenda e volgare": a Mattino 5, il colpo di grazia a Stefano Bettarini

Bettarini ha poi rivelato, secondo lui, i veri motivi dell'allontanamento dalla Casa: "Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa". I flirt in questione sono quelli con Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, anche se nel secondo caso sia Bettarini che la Gregoraci non hanno mai confermato l’indiscrezione.

