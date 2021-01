Grande Fratello Vip, gonna corta e spacco abissale: Stefania Orlando "vestita" così, roba forte a Capodanno

01 gennaio 2021 a

Non poteva mancare la sfilata di bellezza al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini andato in onda anche a Capodanno. Lo specialone di San Silvestro ha riservato delle sorprese sui look molto glamour delle concorrenti, in passerella quasi fosse Ciao Darwin di Paolo Bonolis. A brillare Dayane Mello, Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet e Stefania Orlando, tutte molto eleganti e sensuali.

Ma occhio proprio alla Orlando, l'inquilina che ha osato di più con una gonna irregolare e spacco vertiginoso. Anche in studio, però, le signore presenti non hanno lesinato in paillettes e scollature. E in questo senso Elisabetta Gregoraci si è confermata la "miss" di questa edizione.

La sfilata di bellezza al GF Vip di Capodanno: il video integrale

