L'anno che verrà, "che succede?". Amadeus sconcertato, Gianni Morandi sparisce dal palco durante la diretta

Piccolo imprevisto a L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Amadeus su Rai1. Insieme a lui sul palco c'è Gianni Morandi, spalla perfetta. Ma quando il mitico cantante bolognese deve esibirsi in coppia con Piero Pelù, il colpo di scena. Amadeus e la voce dei Litfiba lo aspettano, Gianni non c'è. Amadeus, in perfetto stile Morgan-Bugo al Festival di Sanremo (complimenti per l'autoironia, viste le polemiche passate e future), si domanda: "Che succede?". Dopo pochi secondi, ecco la risposta: Morandi corre e si presenta di nuovo davanti alle telecamere, con una giacca nuova. Per la cronaca: una delle tante cambiate nel corso della serata. Anche questo fa un po' Sanremo.

