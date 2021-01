Striscia la notizia, la "Azzolina" umilia Danilo Toninelli: "Quando serve...", che figura

02 gennaio 2021 a

La ministra Super(c)Azzolina, interpretata per Striscia la Notizia da Angelica Massera, prova ad affidarsi a Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti, per la ripartenza delle scuole. Dunque innanzitutto stila un programma con gli obiettivi da raggiungere nel 2021. Tra questi, le interrogazioni in classe solo in presenza di un avvocato, bonus scuola da investire in Tik Tok, l'obbligo per gli istituti di avere una serra interna per la coltivazione delle supplenti e la possibilità per gli studenti con voti inferiori al 6 di beneficiare del decreto ristori.

Alla fine dello sketch, la ministra "Azzolina" chiede aiuto a Toninelli per imbiancare le pareti. E non trovandolo, dice: "Non c’è mai quando serve, sarà ancora da Conte ad attaccare i dpcm alle pareti".

Guarda qui lo sketch della ministra "Azzolina" a Striscia la notizia

