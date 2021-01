Striscia la Notizia e Antonella Clerici senza parole: "Che patata vuoi? Basta chiedere", il momento-tv più imbarazzante dell'anno

02 gennaio 2021 a

a

a

Striscia la Notizia non si lascia sfuggire proprio nulla, neanche il momento imbarazzante che ha coinvolto Antonella Clerici nello studio di E' sempre mezzogiorno, il programma mattutino di Rai 1. Tra I nuovi mostri di Striscia è finito, al 14esimo posto, uno scambio di battute piuttosto ambiguo. Il programma della Clerici "non sforna solo manicaretti, ma anche doppi sensi", si dice nel servizio. Durante la preparazione di una ricetta, mentre la chef ospite illustra la ricetta del giorno e mostra come far bollire le patate, viene interrotta da un altro cuoco, più giovane, che le chiede: "Che patata hai?". "Patata rossa", replica la chef, che poi continua: "Che patata volevi? Alla tua età basta che chiedi, arriva qualunque cosa". Gelo in studio, poi le risate e dopo qualche secondo la conduttrice: "L’ho capita solo adesso".

Striscia, nel mirino la Clerici: ecco il servizio

