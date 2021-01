Verissimo, "piacerebbe a tutti": Can Yaman, la risposta con cui gela lo studio di Silvia Toffanin

02 gennaio 2021 a

Ogni volta che Can Yaman compare in tv gli ascolti sono assicurati. Un vero botto. D’ora in poi, però, chiamatelo Sandokan: lui stesso ha annunciato qualche settimana fa di interpretare il famoso personaggio insieme a Luca Argentero in una fiction che sarà presto messa in piedi. Il bell’attore turco torna in televisione da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. E parla delle faccende di cuore, lasciando tutti col fiato sospeso. “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Aspetto l’amore”, dice. Quasi tutte le donne hanno perso la testa per lui: Francesca Cipriani, da un anno, ha detto di aver preso una cotta per Can Yaman dopo averlo conosciuto dietro le quinte di Mediaset. “Io mi innamoro di tutte le cose che faccio, se sto con una persona, vuol dire che sono innamorato“, racconta a Verissimo. Il fan di Can Yaman restano incollati alla tv perché si parla di Demet Özdemir, la collega con cui recita sul set “Daydreamer – Le ali del sogno”. Tra loro non è nato l’amore, ma solo una profonda amicizia. Niente gossip. “Sono single”, lo ribadisce. E cala il sipario. La sua risposta gela la Toffanin.

