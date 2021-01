Grande Fratello Vip, il caso Dayane Mello esplode: voto truccato? "Grassa, trans. E quello è gay": insulti terrificanti alla sorella di Zorzi

02 gennaio 2021 a

Nel mirino ci è finita Dayane Mello. Si parla del Grande Fratello Vip e del sospetto televoto truccato. Già, perché all'ultima puntata condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, la modella si è salvata grazie a un enorme numero di voti provenienti dal Brasile. Il sospetto è che si tratti di account falsi. E la vicenda ha scatenato la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, che ha detto la sua su Twitter: "Io non vedo lo staff di Dayane provare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) la sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese", rimarca. Ma non solo. Successivamente Gaia rivela che Cecilia, tata sua e di Tommaso, "ha ricevuto minacce di morte in portoghese". E ancora, insulti al manager Lazzaro. "Le hanno dato della grassa, trans come se fosse un insulto, peruviana sporca, insultando Tommi perché è gay e Cecilia gli fa da tata", ha denunciato la sorella di Zorzi, salvo poi chiudere poco dopo i suoi accunt social, forse perché travolta dagli insulti e dalle minacce. E il caso-Mello si complica. Drammaticamente.

