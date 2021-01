Striscia la Notizia, "due pir***". Poi una scena sconcertante: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, roba da matti dietro le quinte

02 gennaio 2021 a

a

a

Direttamente da dietro le quinte di Striscia la Notizia, trapela un video davvero peculiare. Prove generali per Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti prima della puntata in onda su Canale 5 sabato 2 febbraio. "Il momento della musica lirica", spiegano i due prima di prestarsi a vocalizzi ed acuti improbabili. Già, i due storici conduttori del tg satirico Mediaset si cimentano in una performance canora nel pre-puntata. Dovrebbero essere in tre, ma il "trio" è composto soltanto da loro due. "Siamo il primo trio del mondo composto solo da due persone", spiega Greggio. E Iacchetti rincara: "Da due pirla". E giù grasse risate, con i due che difficilmente riescono a trattenersi. E quando iniziano a cantare il risultato è, come dire, rivedibile...

Striscia, Greggio e Iacchetti dietro le quinte: il video

