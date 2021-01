Grande Fratello Vip, Filippo Nardi massacra ancora Maria Teresa Ruta: "Una bugiarda, ripeterei tutto. In puntata piangeva, ma nella casa..."

03 gennaio 2021 a

Fu cacciato a tempo record dalla casa del Grande Fratello Vip per aver rivolto frasi-choc, ingiuriose e insultanti, a Maria Teresa Ruta. Si parla di Filippo Nardi, che però ora torna a parlare di quanto accaduto nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lo ha fatto a Non succederà più, il programma di Giada De Miceli, in cui Nardi ha affermato che ripeterebbe le medesime frasi sulla Ruta, poiché lei stessa ne ha riso, anche se in puntata avrebbero voluto far credere altro. "È una persona rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei", premette Nardi, che la accusa di essere una grande giocatrice e una bugiarda. "Ha detto una bugia...avrebbero fatto vedere i video”, aggiunge Nardi. E ancora: "Maria Teresa non era offesa sennò si sarebbe lamentata in confessionale con gli autori". Insomma, secondo Filippo, quella della Ruta sarebbe stata tutta una farsa.

