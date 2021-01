Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio in tacco 16: ecco perché lo ha fatto

Francesco Fredella 03 gennaio 2021 a

Cristiano Malgioglio si ispira con le ali della libertà a Ferzan Özpetek, uno dei registi più famosi al mondo. Chi pensava che si ispirasse a Victoria Secret ha sbagliato i conti. “Le ali rappresentano la libertà e il titolo del libro di Ozpetek che mi ha dato una forte ispirazione. La libertà è la cosa più bella che un essere umano possa avere nella vita”, racconta Malgioglio. “E’ questo il messaggio che volevo dare nell’ultimo dell’anno”,continua Malgy che nella puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip si è presentato in studio con i tacco 16.

Intanto, Cristiano in questi giorni si trova a Roma con il suo compagno turco (un ragazzo trentanovenne): fisico mozzafiato, barbetta incolta. Malgy, come vi abbiamo già raccontato, è gelosissimo della propria vita. Impossibile fotografarlo con il fidanzato turco, a cui - ci giunge voce - avrebbe chiesto a Capodanno di tagliare la barba. E questa notizia ce la conferma il suo amico Lorenzo, che lo segue spesso nei viaggi in Italia e all’estero. Del turco nessuna traccia al Gf Vip come è logico che sia per il rispetto delle norme anti-Covid. Ma, a quanto pare, il trentanovenne si troverebbe a Roma in un albergo del centro. Molti altri, invece, giurano di averlo visto a Milano. Un vero rebus. Oppure un giallo. A Malgioglio, che presto sarà di nuovo in pista con un altro brano che farà ballare il mondo, importa poco. Preparatevi, però, ad un super disco che Malgy realizzerà con 12 cantanti dell’America latina. Bocche cucite per adesso.

