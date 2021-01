Storie Italiane, Edoardo Vianello e la drammatica confessione sulla figlia morta: "Una catastrofe, ho un solo modo per sopravvivere"

04 gennaio 2021 a

A Storie Italiane, il drammatico sfogo di Edoardo Vianello. Il tutto nella puntata condotta su Rai 1 da Eleonora Daniele lunedì 4 dicembre. Intervenuto in collegamento, Vianello ha voluto ricordare Susanna, sua figlia, morta nelle primavera dello scorso anno per un tumore. Con le lacrime agli occhi, il cantante ha spiegato: "È stata una cosa del tutto inaspettata, perché non c’erano stati segnali. Non pensavo che potesse arrivare una catastrofe così pesante nella mia vita", confessa. "È una cosa difficilissima da mandare giù", ha spiegato. "La sento sempre con me. Aspetto la sua telefonata, mi chiamava spesso. Ultimamente ci vedevamo in occasione delle partite di calcio - ricorda -. Lei era romanista come me, perciò grazie alle partite ci vedevamo ogni settimana", ha aggiunto. E ancora: "Essendo morta all’inizio della pandemia, faccio finta che sia proprio colpa della pandemia. Fingo che sia tutto come prima… d’altra parte questo è l’unico modo per sopravvivere", conclude Edoardo Vianello in un racconto che arriva dritto al cuore.

