Grande Fratello Vip, dramma per Tommaso Zorzi: chi gli piazzano in casa. "Strani messaggi, app per incontri gay e denuncia"

Un nuovo concorrente potrebbe mettere in difficoltà Tommaso Zorzi. A fare il suo ingresso nella quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere Mario Serpa. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo alcuni screzi con Zorzi, potrebbe movimentare gli equilibri del programma di Canale 5. Serpa infatti verso la fine di agosto 2019 ebbe uno scontro social con l'influencer, nonché uno dei protagonisti più amati della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. All’epoca Mario aveva sostenuto di aver ricevuto messaggi da Zorzi dal contenuto non chiaro. In sostanza a detta di Serpa il 25enne aveva scambiato Instagram una famosa app per incontri gay. Una dichiarazione che avrebbe - secondo Gossip e Tv - costretto Zorzi a denunciare l'ex corteggiatore di Maria De Filippi. Se dunque le indiscrezioni sul suo ingresso dovessero avverarsi, ne vedremo delle belle.

