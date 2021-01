Grande Fratello Vip, “questa volta lo ammazzo": orrore di Dayane Mello, cosa le esce di bocca. Minacce in casa, cacciata?

04 gennaio 2021 a

a

a

I concorrenti del Grande Fratello Vip iniziano a essere stressati e mentalmente stanchi dopo quasi quattro mesi trascorsi nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Stasera, lunedì 4 gennaio, andrà in onda una nuova puntata e Dayane Mello ha espresso una certa preoccupazione per quello che potrebbe accadere: la modella brasiliana infatti si ritrova spesso tra le polemiche per il suo modo scontroso di interagire con le persone. Parlando con Rosalinda Cannavò di quello che potrebbe verificarsi in puntata, la Mello si è lasciata scappare una frase un po’ troppo aggressiva su Francesco Oppini: “Se lo becco di nuovo a parlare di me io lo ammazzo”. L’amica è prontamente intervenuta per farle correggere il tiro: “Ma quando mai, non parla… Lo ammazza no eh, come i bambini devo fare con lei”. Dopo aver visto la reazione di Rosalinda, Dayane ha subito parlato diversamente: “Gli dirò stai zitto, stai zitto”.

Tradita da Dayane Mello, la furia di Stefania Orlando: nella casa del GfVip è guerriglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.