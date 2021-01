Striscia la Notizia, “due uomini d'onore”: scandalo documenti falsi, come funziona a Napoli. Un video pesantissimo

04 gennaio 2021 a

a

a

Luca Abete è tornato a occuparsi del commercio di documenti falsi a Napoli. L’inviato di Striscia la Notizia ha scoperto che tra i vicoli di Borgo Sant’Antonio Abate del capoluogo campano può capitare di imbattersi in “due uomini d’onore”, come loro stessi si sono definiti, che promettono di fornire documenti falsi e addirittura clonati. Persone poco raccomandabili, furbetti che Abete ha provato a intercettare ma senza successo, dato che sono immediatamente scappati via dalle telecamere. Rimangono però le immagini registrate in cui si vedono i due uomini palare con una terza persona che aveva chiesto un passaporto falso: “È fatto bene, pagamento in contanti. Mi dai oggi i soldi e domani ti vai a prendere il documento, dalle 9-9.30”. Probabile che Striscia non abbia concluso qui questa vicenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.