È sempre mezzogiorno, "chi vive nei boschi a lavoro ci arriva così". Prego? Antonella Clerici lascia senza parole

Antonella Clerici è tornata in onda su Rai1 con È sempre mezzogiorno a partire da lunedì 4 gennaio. La conduttrice ha chiuso il 2020 alla grande, tra il nuovo programma affidatole a Viale Mazzini e il successo inaspettato quanto enorme che ha ottenuto con The Voice Senior. Per il nuovo anno la Clerici sembra lanciatissima e piena di energia, al punto da superare anche un problema logistico inaspettato che le si è presentato prima del ritorno in diretta. “Sono riuscita ad arrivare con il gatto delle nevi, perché come vedete nel nostro bosco ha nevicato sempre”, ha svelato Antonella che alle sue spalle era avvolta da una fitta nevicata raccoltasi sulla sua campagna piemontese. La conduttrice è comunque riuscita ad arrivare in orario per la diretta, nonostante il mezzo poco convenzionale a cui ha dovuto ricorrere.

