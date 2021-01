Grande Fratello Vip, "cosa mi chiede ancora oggi mio padre". Giacomo Urtis, il dramma privato della omosessualità

Francesco Fredella 05 gennaio 2021 a

Giacomo Urtis commuove tutti al Grande Fratello Vip, su Canal 5. E quando suo padre, un uomo tutto d’un pezzo, arriva nella casa per lui è una grande sorpresa. "Mio padre non accetta la mia omosessualità", dice Urtis. "Mio padre mi chiede ancora adesso quando mi sposo - spiega Urtis - non lo accetta. Gliel’ho detto che sono gay ma non sente, non ascolta. Con il passare degli anni me ne sono fatto una ragione. Quando vede i miei interventi di chirurgia estetica pensa che lo faccio perché sono istrionico. Non lo associa ad altre cose".

Poi il colpo di scena: arrivano suo padre e sua madre. Ma prima Urtis racconta ad Alfonso Signorini come sono stati gli ultimi anni. "Non sono mai stato triste, in quel periodo ero fidanzato con una donna. Non parlavo con lei del mio disagio, non potevo. Mi ero convinto che quella era la mia vita. Non sentivo di essere omosessuale, sentivo di essere etero, non c'erano altre soluzioni. Ero molto innamorato di quella ragazza, la sento ancora tutti i giorni. È come recitare una parte in un film che non è il tuo. Continui a stare con quella persona perché ti affezioni. A quell’epoca mamma era quella che se vedeva un omosessuale in tv, la faceva spegnere, mentre papà non parlava. Quando l’ho detto, mamma è diventata mia complice mentre papà non lo ha accettato", svela. Arrivano sua madre e suo padre: nella stanza degli abbracci le emozioni non mancano. Suo padre si lascia andare. Finalmente lo stringe forte.

