Stasera Italia, Marcello Pera lancia l'allarme: "Gli Usa rischiano una nuova guerra civile"

06 gennaio 2021 a

a

a

Gli Stati Uniti rischiano una nuova guerra civile: a lanciare l'allarme è Marcello Pera, ex Presidente del Senato, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. Commentando le ultime notizie dall'oltreoceano, con il Congresso in lockdown, Pera ha spiegato: "L’America è divisa in due parti quasi equivalenti dal punto di vista elettorale, c’è un’America che non si rassegna alla perdita del primato ed è disposta a usare anche elementi di forza e c’è un’America libera e progressista". Secondo l'ex presidente, però, dopo l'uscita di scena di Donald Trump, queste due Americhe non torneranno a parlarsi molto facilmente. E poi lancia l'allarme: "l'America ha già avuto una guerra civile e rischia di averne un’altra. Sono molto preoccupato".

"Siamo sotto assedio". Allarme bomba e Congresso evacuato: i sostenitori di Trump ostacolano la vittoria di Biden | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.