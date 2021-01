Striscia la notizia, umiliazione finale per Giulio Gallera in strada: come reagisce davanti alle telecamere

07 gennaio 2021 a

L’Epifania rischia di portarsi via anche Giulio Gallera, assessore alla Salute e al Welfare della Regione Lombardia. Mentre tutta Italia era impegnata in una lotta contro il tempo per vaccinare il personale medico, Gallera ha tardato la procedura pur di non richiamare i dottori lombardi dalle vacanze, scatenando una vera bufera mediatica e alimentando le voci su una sua sostituzione. Così, dopo aver violato il Dpcm uscendo dal Comune per farsi una corsetta, l’assessore si è guadagnato il secondo Tapiro d’oro di Striscia la notizia.

Intercettato da Valerio Staffelli, Gallera ha dichiarato: «Abbiamo solo tutelato i nostri medici, avevano bisogno anche loro di stare due giorni con i propri cari. Giorni che non avrebbero cambiato nulla nel nostro piano organizzativo: ora li stiamo vaccinando tutti, siamo a oltre 30mila e nel giro di una settimana esauriremo tutte le dosi di vaccino ricevute». Inoltre, sul fatto che le polemiche possano costargli la poltrona di assessore, Gallera ha ammesso ai microfoni di Striscia: «Ognuno è chiamato a fare il proprio lavoro finché ci sono le condizioni. Conosco Letizia Moratti, è un’ottima persona e se sarà lei la scelta andrà benissimo».

