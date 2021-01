Mattino 5, "non lo dica". Federica Panicucci stoppa Matteo Bassetti: Covid, esplode la rabbia in diretta

08 gennaio 2021 a

"Non me lo dica!". Anche Federica Panicucci si sfoga. A Mattino 5 si parla di coronavirus e l'ospite, l'infettivologo Matteo Bassetti punta il dito contro le scelte del governo e dei governatori di non riaprire le scuole: "L’Italia è il paese europeo in cui negli ultimi mesi i ragazzi sono andati meno a scuola. Dobbiamo fare qualcosa per rimetterci al passo, altrimenti saremo perdenti". E qui la conduttrice regala la sua esperienza personale: "Lo so bene perché ho una ragazza adolescente a casa da ottobre… Non me lo dica!".





Sotto accusa anche il comportamento di chi, come i partecipanti al party di capodanno illegale sul Garda, ha volontariamente infranto le norme contro il contagio. "Ci sono degli irresponsabili. Io non avrei fatto quello che hanno fatto queste persone! La responsabilità è di ciascuno di noi, ognuno sa il rischio che stiamo correndo, il nostro comportamento incide sulla vita degli altri. Questa pandemia - ha sottolineato la Panicucci - si prolunga perché ci sono irresponsabili. La situazione è gravissima, i miei figli non vanno a scuola ormai non mi ricordo nemmeno da quanto… Però poi la pandemia prosegue e noi tutti dobbiamo continuare per un altro anno".

