Verissimo, "li ho visti arrivare in taxi": Silvia Toffanin senza parole, scoperti i due super ospiti

Francesco Fredella 08 gennaio 2021 a

a

a

“Alcuni giorni fa li ho visti arrivare in taxi a Cologno Monzese. Mi sono avvicinata a loro e sono stati gentilissimi”: una fan - curiosissima - racconta di aver visto Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine (nata dalla storia con Loredana Lecciso) negli studi Mediaset. La nostra fonte era all’uscita. Ci racconta che Jasmine e papà Al Bano sono stati simpaticissimi e solari. “Lui l’ha abbracciata. Un vero leone”, continua la nostra fan curiosissima. E infatti Al Bano e Jasmine sono stati nei giorni scorsi a Verissimo per la registrazione della puntata che andrà in onda domani pomeriggio. Si preannunciano grandi novità nella trasmissione - campione di ascolti - di Silvia Toffanin. Secondo i ben informati sembra che Jasmine possa cantare. Un vero boom, dopo la sua partecipazione con papà Al Bano a “The voice senior”. Proprio negli studi della Toffanin, Carrisi - a ridosso delle festività natalizie - ha detto: “Loredana è un compagna meravigliosa. Con Romina? Siamo Fratello e sorella”. Una vera dichiarazione d’amore senza precedenti.

Ecco Barbara, la nuova fidanzata cubana di Cecchi Gori: ha solo 32 anni, una foto clamorosa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.