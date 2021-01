Verissimo, "capitava tutti i giorni, anche mentre guidavo": Francesco Monte sconvolge la Toffanin, il dramma personale

08 gennaio 2021 a

Non un bel periodo per Francesco Monte: l'ex tronista di Uomini e Donne ha confidato a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, di aver sofferto in passato di forti attacchi di panico: "Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi - ha raccontato -. Gli attacchi erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre". Tuttavia adesso sembra andare meglio per il giovane, che si dice soddisfatto di se stesso. Nella puntata di Verissimo, che andrà in onda domani 9 gennaio su canale 5, Francesco Monte parla della sua nuova vita lontana dai pettegolezzi: "Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita si è già parlato abbastanza". E rivela i suoi progetti futuri: "La mia intenzione con Sanremo è di riprovarci". Qualche mese fa, infatti, l'ex tronista è stato scartato dalle nuove proposte del festival. Ma la sua nuova vita sarà comunque tutta dedicata alla musica, come lui stesso ha spiegato: "Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso".

