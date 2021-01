Non è l'Arena, colpaccio di Massimo Giletti: chi porta in studio con l'anno nuovo

09 gennaio 2021 a

Massimo Giletti torna con Non è l'Arena. Primo tema della primissima puntata del 2021, quella del 10 gennaio, Alberto Genovese. Il conduttore di La7 porta in studio la testimonianza di una delle ragazze che ha denunciato di essere stata abusata dall’imprenditore del web, fondatore del sito Facile.it. Un vero, l'ennesimo, colpaccio per il conduttore.

Tanti però gli argomenti. Tra questi anche l'intervista a Francesco Zambon, il funzionario dell’Oms che ha testimoniato contro Ranieri Guerra. Zambon aveva infatti raccontato di aver subito delle pressioni dal numero due dell’Oms in relazione alla presunta postdatazione del piano pandemico per farlo sembrare aggiornato quando in realtà non lo era.

