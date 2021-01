Striscia la Notizia, Matteo Renzi e il "video choc": cosa esce dalla sua bocca

09 gennaio 2021 a

Matteo Renzi ancora zimbello della Rete. Il leader di Italia Viva è tornato a spopolare sul web per il suo inappuntabile, si fa per dire, inglese. A pizzicare l'ex premier ci pensa Striscia la Notizia. Il tg satirico concede a Renzi il primo posto della rubrica "I nuovi mostri". "Al primo posto - spiega il conduttore di Canale 5 Ezio Greggio - la mostruosa intervista di Matteo Renzi che, a distanza di anni, è tornata in auge sul web". E ancora: "L'inglese di Renzi viene canzonato diventando una canzone. Renzi baronetto? Più che chic, choc". E il video, che si merita tutto il podio, parla da sè.

