Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti, il dramma personale: "Ero solo una bambina”

Il settimanale DiPiù ha pubblicato un’intervista che ha realizzato a Cecilia Capriotti prima che quest’ultima entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. Tra l’altro all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la Capriotti si sta facendo apprezzare per i suoi pregi e anche per i suoi difetti, risultando molto spontanea e interessante da seguire. Nell’intervista rilasciata prima del GF Vip, Cecilia ha parlato di un evento che l’ha segnata a vita: la morte del padre Giuseppe, scomparso a soli 32 anni per un malore improvviso. “Ho perso mio papà che ero solo una bambina. Quando capii che non l’avrei più rivisto, qualcosa in me si ruppe senza che me ne rendessi conto”. La Capriotti ha confessato di essersi chiusa in se stessa, smettendo di parlare, al punto che a scuola venne affiancata da insegnanti di sostegno: “Non parlavo con nessuno, nemmeno con i miei parenti”, solo con il passare degli anni è riuscita a risolvere il problema. Ma il dolore non se n’è mai andato davvero.

