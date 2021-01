Verissimo, Barbara Palombelli: "Non ne sapevo nulla", il momento più difficile con la figlia

09 gennaio 2021 a

Silvia Toffanin ha ospitato, nella puntata di oggi di Verissimo, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Proprio la conduttrice di Forum ha parlato della sua figlia adottiva Serena, la quale ha partecipato anni fa al Grande Fratello. E non ha fatto mistero di aver affrontato momenti particolarmente complicati quando sua figlia, durante il reality, ha ricevuto una lettera dalla sua mamma naturale, la quale cercava di riallacciare i rapporti: “Io non sapevo nulla. E quando ho visto Serena che ha aperto la lettera che sua madre naturale le aveva mandato, lì ho vissuto un momento difficile…”, ha spiegato. Barbara Palombelli ha continuato facendo poi i complimenti alla figlia: “Lei ha risposto bene e l’ha fatto con estrema naturalezza Io ho sempre cercato il lieto fine e non ho nulla in contrario affinché loro si ritrovassero, anche solo per un chiarimento”, ha concluso la conduttrice di Forum.

