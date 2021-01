C'è posta per te, "ma dove va?". Maria De Filippi nel panico, la signora Maria "smonta" lo studio

10 gennaio 2021 a

"Ma dove va?". Imprevisto per Maria De Filippi a C'è posta per te. In studio c'è il signor Luigi, distinto signore interessato a rintracciare la sua fiamma di gioventù. Si chiamava Maria La Manna, e gli autori dello storico show del sabato sera di Canale 5 ne hanno trovate sei. Tra di loro, però, c'è la signora giusta. Maria, però, ha qualche problema di udito e quando la De Filippi le spiega perché è lì fa ridere tutti per la sua sincerità: "Non ho capito niente". Il meglio (o il peggio) arriva però quando la De Filippi, dopo averle parlato di Luigi, si sposta dall'altra parte della busta e Maria, poco avvezza alle dinamiche del programma, si alza e fa per superare il separé in mezzo allo studio, provocando la reazione tra la divertita e la spaventata della De Filippi. Alla fine, puntata col lieto fine: i due si sono riabbracciati teneramente, anche se la signora Maria si è abbondantemente rifatta una vita.

