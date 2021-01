Mezz'ora in più, lite tra Matteo Salvini e Lucia Annunziata: "Il virus? Fot***simi esperimenti dalla Cina", "Non abbiamo le prove"

10 gennaio 2021 a

L'ospitata di Matteo Salvini a Mezz'ora in più inizia con un botta e risposta con Lucia Annunziata. Tema dello scontro il coronavirus. Il leader della Lega in studio su Rai 3 punta il dito contro la Cina: "Se qualcuno avesse evitato di fare fot***mi esperimenti sul virus non saremmo in questa situazione". Una frase che non piace alla conduttrice: "È stato il destino, non abbiamo la prova".

"Lo sanno tutti - controbatte l'ex ministro - che il virus è partito da un laboratorio di Wuhan". E ancora, la Annunziata prosegue: "Sì, ma non che sia stato fatto apposta, non mi porti su terreni scivolosi". A quel punto Salvini dice la sua: "E allora da dove è partito? Da Marte? Io non dico che l'abbiano fatto apposta, ma che hanno taciuto sì".

