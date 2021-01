Stasera Italia, scoop di Veronica Gentili: "Francheschini o Guerini sostituto di Conte? Lo metto agli atti"

10 gennaio 2021 a

a

a

In studio a Stasera Italia si parla di una possibile crisi di governo imminente. A lanciare un retroscena è Claudia Fusani che su Rete Quattro ammette: "Uno degli scenari che si sta palesando in queste ore è che ci possa essere un'altra persona incaricata, un altro premier". A quel punto Veronica Gentili sgrana gli occhi: "Quindi mi stai dicendo che si fanno altri nomi? Quali?". "Si dice dal Pd Dario Franceschini e Lorenzo Guerini" prosegue la giornalista di Tiscali.it lasciando la conduttrice senza parole. "Allora lo metto agli atti", conclude la Gentili anche lei sorpresa come tanti. Il motivo? La crisi giallorossa sembra dietro l'angolo.

"Cosa vorrei dirle". Bersani provoca la Meloni e la Gentili gode: occhio alla sua reazione | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.