Che tempo che fa, Fabio Fazio "cacciato" dallo studio: Maria De Filippi da ospite a padrona di casa

Clamoroso a Che tempo che fa su Rai3: l'ospite d'onore Maria De Filippi caccia Fabio Fazio dal "suo" studio. Chissà come accoglieranno in Rai il trionfo della regina di Mediaset, il giorno dopo il ritorno in video di C'è posta per te. Maria confessa le proprie difficoltà in tempi di Covid ("Cinecittà sembra un ospedale, ad Amici sembrava di essere alle prove generali e non in diretta"), le proprie insicurezze professionali ("Ho sempre paura di fare una figuraccia) e le proprie soddisfazioni: "Mi sono sempre ritenuta fortunata", spiega riferendosi ai tanti incontri vip della sua carriera, come quando ha ospitato Julia Roberts: "Mi sono detta ma è vero? Mi ha fatto davvero impressione". Infine, la gag che vale la serata: la De Filippi fa uscire Fazio e convoca Luciana Littizzetto per allestire una versione Rai di C'è posta per te, con la lettera al veleno di Lucianina per il padrone di casa (ospite per una notte).

