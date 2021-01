Myrta Merlino, "sospesa L'Aria di Domenica": quel giorno è un Vietnam, dai vertici La7 una brutta notizia

12 gennaio 2021 a

Dal sito di Davide Maggio è arrivata un’indiscrezione che riguarda Myrta Merlino, e non è per niente positiva. L’Aria di Domenica è infatti stata sospesa dopo sole sei puntate da La7 a causa degli ascolti troppo bassi: il talk non è infatti andato oltre al 3% di media, facendo propendere la rete per la chiusura. La Merlino ha comunque parlato a Blogo di “esperimento pienamente riuscito”, ma Maggio non è dello stesso avviso: L’Aria di Domenica non è infatti riuscito a proporsi come alternativa e soprattutto con un format che differisse da quello quotidiano che già va in onda, finendo triturata da Domenica In e Mezz’ora in più. Anche se effettivamente l’esperimento, con alcuni accorgimenti, potrebbe essere interessante da riproporre in futuro. Intanto la Merlino può godersi gli ascolti sempre ottimi della sua Aria che tira.

