Gianluigi Nuzzi asfalta Simona Malpezzi in tv: "Vai a casa, ti fanno un sedere così", pubblico in delirio

Lite a Live-Non è la d'Urso. A dirsene di ogni nel programma di Barbara d'Urso sono Gianluigi Nuzzi e Simona Malpezzi. "Dovete vergognarvi, andate a casa", tuona il conduttore di Quarto Grado che quando si tratta di governo è un fiume in piena. "Siete contraddittori - prosegue su Canale 5 -, avete comprato i banchi con le rotelle e poi chiuso le scuole, avete obbligato i ristoratori ad attrezzarsi e chiudete i locali".

La lista citata da Nuzzi è infinita e tira in causa anche il Pd della Malpezzi: "Nuzzi, noi non facciamo chiudere nessuno - replica - vorrei che si portasse rispetto". Ma il giornalista non ha alcuna intenzione di fermarsi: "Onorevolissima le frontiere sono un colabrodo, vada in Cina e le fanno un sedere così, la mettono al gabbio". Un'uscita, quella dell''"onorevolissima", che non piace alla diretta interessata. "Barbara - si appella la senatrice dem -, Nuzzi sta speculando". Peccato però che gli italiani in collegamento con la d'Urso siano dalla parte del giornalista. La prova? Le urla di sottofondo: "Vada a casa".

