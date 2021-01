Pomeriggio 5, Barbara D'Urso tutta da godere: "Scusate, è entrato Renzi". Stop alla diretta e fucilata

13 gennaio 2021 a

La dura legge della diretta - e della politica - si abbatte anche su Barbara D'Urso. Giorno di crisi di governo, giorno in cui la linea, giocoforza, deve essere ceduta. E così è accaduto nel corso di Pomeriggio 5, in onda su Canale 5, in diretta proprio nei momenti che hanno preceduto la conferenza stampa con cui il leader di Italia Viva ha di fato aperto la crisi di governo. E così ecco che ad un certo punto, Carmelita, afferma: "Scusate, ma vi devo interrompere perché mi dicono che è appena entrato Matteo Renzi...". Inoltre, la D'Urso non ha nascosto le sue perplessità sul timing di questa crisi, e ha aggiunto: "Continueremo ovviamente a seguire la conferenza stampa di Matteo Renzi…Noi qua siamo abbastanza basiti... Ovviamente il talk sui vip in vacanza lo continueremo un altro giorno...", ha concluso Carmelita.

