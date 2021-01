Striscia la Notizia, clamoroso: Matteo Renzi fa il gesto dell'ombrello a Mattarella: il video-bomba scovato dal tg satirico

13 gennaio 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, dove tiene banco ovviamente la crisi di governo. E nella puntata di oggi, mercoledì 13 gennaio, viene proposto il deepfake di Matteo Renzi, che con la conferenza stampa del tardo pomeriggio la crisi, di fatto, la ha aperta. Nel video-parodia proposto dal tg satirico di Canale 5, ecco il leader di Italia Viva commentare le indiscrezioni sulla presunta chiamata di Sergio Mattarella per cercare di scongiurare il crac e per tentare di tenere ben saldo a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Un lungo commento dove spicca, in particolare, quello che Striscia definisce con ironia "il gesto distensivo" di Renzi. Quale? Un clamoroso e roboante gesto dell'ombrello rivolto sia a Conte sia a Mattarella.

Striscia, Renzi fa il gesto dell'ombrello a Mattarella: il video

"40mila euro per la casa della Botteri, ma i servizi dalla Cina...": scoop-Striscia, lo scandalo travolge la Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.