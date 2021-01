Oggi è un altro giorno, Serena Bortone colpita dal Covid conduce la trasmissione da casa: “Non volevo rinunciare”

Francesco Fredella 14 gennaio 2021 a

a

a

Il Covid in Rai. Serena Bortone ha contratto il virus. Un vero problema per la conduttrice di “Oggi è un altro giorno” che è andata in onda da casa. “Non volevo rinunciare”, ha detto ad inizio di puntata. “Non ho sintomi, sto benissimo. Non volevo rinunciare a tenervi compagnia anche oggi”, ha raccontato la conduttrice.

"Non volevo venire". Serena Bortone subito gelata dall'ospite: che è successo a telecamere spente

In studio a Saxa Rubra (quartier generale di Rai1) ci sono Gigi Marzullo, Gigliola Cinquetti e Massimiliano Rosolino. “Ha le redini dello studio”, ha detto scherzando con Marzullo la Bortone. E il “dottore della notte”, camicia a righe d’ordinanza, ha svolto egregiamente il suo lavoro. “L’importante è che ci sei tu come ogni pomeriggio su Rai1”: parola di Marzullo. Che dalla notte ha fatto il salto al pomeriggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.