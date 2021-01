Dritto e Rovescio, “io sto fuori Del Debbio”: Matteo Renzi, una clamorosa risposta sul profilo di Conte ‘hackerato'

14 gennaio 2021 a

a

a

“Ha saputo del profilo di Giuseppe Conte che sarebbe stato hackerato? Ha pubblicato una foto in cui invitano le persone a mandare a casa lei”. Così Paolo Del Debbio ha introdotto a Matteo Renzi - ospite di Dritto e Rovescio su Rete4 - il caso del giorno nato a margine della crisi di governo. “Chi l’ha fatta? Magari lei, se Conte non è stato”, ha scherzato con il conduttore il leader di Italia Viva, che poi ha aggiunto: “È normale, c’è chi pensa che la democrazia sia un grande reality show. A me interessa che si risolvano i problemi, se poi nella struttura di Palazzo Chigi, pagata dagli italiani, c’è gente che passa il tempo così che le devo dire? Preferirei che si occupassero dei vaccini”. Inoltre Renzi non è apparso preoccupato della caccia ai responsabili lanciata proprio da Conte, che martedì prossimo sarà in Senato per il voto di fiducia: “Noi facciamo sul serio. Io sto fuori Del Debbio, se loro hanno i numeri è la democrazia parlamentare che vince, se non ce li hanno si andrà al Quirinale e si farà un altro governo”.

