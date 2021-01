Striscia la Notizia, strepitosa gaffe al Tg5: "Già in distribuzione le nuove dosi dei...", prego?

15 gennaio 2021 a

Ops. Una strepitosa e succulenta gaffe al Tg5, fatta notare dalla sempre attentissima Striscia la Notizia, che come è noto non risparmia neppure i colleghi di Canale 5 e Mediaset. Il curioso strafalcione è stato proposto in un servizio del tg satirico di giovedì 14 gennaio tutto dedicato alle gaffe televisive. Eccoci dunque al tiggì della rete ammiraglia del Biscione, dove a condurre c'è Matteo Berti. Si parla di coronavirus e di vaccini, ed ecco che il mezzobusto lancia il servizio. E afferma: "Sono già in distribuzione le nuove dosi dei contagi". Già, contagi al posto di vaccini. Piccolo errore di cui Berti si accorge subito, correggendosi e chiudendo gli occhi come a scusarsi. Ma Striscia, con la voce fuori campo di Enzo Iacchetti, ovviamente non perdona.

Striscia, gaffe al Tg5: il video

