Domenica In, Lapo Elkann da Mara Venier: indiscrezioni, una esplosiva pagina di televisione

Mette il turbo, Mara Venier. Si parla della prossima puntata di Domenica In, quella che andrà in onda su Rai 1 domenica 17 gennaio. Si parla in particolare del super-ospite che avrà con sé in studio: niente meno che Lapo Elkann. Un assoluto colpaccio. Primo, perché in tv Lapo si vede poco. Secondo, perché il personaggio è chiacchieratissimo e anche in tempi recenti ha più volte riempito le pagine di cronaca. Insomma, Mara Venier a tu per tu con il nipote dell'avvocato Agnelli. E Lapo, è cosa nota, quando si concede per un'intervista lo fa senza filtri, raccontandosi a tutto campo, rivelando ogni suo pensiero. Costi quel che costi. Insomma, share assicurato: l'intervista si preannuncia scoppiettante.

