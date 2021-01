Che Tempo Che Fa, Maria De Filippi ospite di Fabio Fazio? Ha cosa ha rinunciato pur di andare in studio

15 gennaio 2021 a

Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio. La conduttrice di Canale 5 ha presenziato la puntata di Che Tempo Che Fa del 10 gennaio. Qui la moglie di Maurizio Costanzo ha dato vita assieme al conduttore e a Luciana Littizzetto alla parodia di C'è posta per te, suo grande programma di successo. Prima di Fazio la conduttrice Mediaset era stata ospite dell'amica Mara Venier, a Domenica In. In entrambe le occasioni a Viale Mazzini. O meglio, per entrambe le interviste - è la soffiata di Dagospia - la De Filippi non ha percepito alcun cachet. La sua presenza è stata totalmente gratuita. Alla faccia delle malelingue.

