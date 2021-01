Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, da Ballando al tribunale: "Chi andrà a testimoniare", una bomba sullo show di Rai1?

15 gennaio 2021 a

Sarà il giudice a scrivere la parola fine tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti per gli scontri nati a Ballando con le stelle nel 2017, proseguiti sui social e finiti addirittura in tribunale. Lo scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, ricordando che la giornalista di Tpi e Fatto Quotidiano aveva deciso di querelare la showgirl per alcuni post pubblicati suoi social. La novità sta nel fatto che la Parietti, attraverso il suo legale, ha chiesto l’ammissione tra i testimoni di tre ex concorrenti: si tratta di Giovanni Ciacci, Platinette e Giuliana De Sio, che saranno chiamati a riferire dell’atteggiamento provocatorio della Lucarelli che è slegato dalle esibizioni. Secondo Candela questa vicenda potrebbe rivelarsi anche un attacco al programma del sabato sera di Milly Carlucci, dato che gli ex concorrenti dovranno riferire del clima di stress e di pressioni che sarebbe presente all’interno allo show.

