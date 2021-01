Domenica In, sconcertante Lapo Elkann: entra in studio, disastro dopo 4 secondi. Raptus con Mara Venier, cala il gelo

17 gennaio 2021 a

Era attesissimo, Lapo Elkann alla Domenica In di Mara Venier. Super-ospite nella puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 17 gennaio. E il rampollo di casa Agnelli non ha tradito le aspettative, sin dal primo secondo. Già, perché l'ingresso in studio è stato piuttosto... burrascoso. Eccolo palesarsi negli studi di Viale Mazzini con jeans, t-shirt e capello biondo platino. Ma, soprattutto, con la mascherina sul volto. Peccato che subito dopo aver messo piede in studio, Lapo si sfila la mascherina, fa due passi, si avvicina alla Venier e prova a baciarla, quando ovviamente in televisione, al tempo della pandemia, è impossibile farlo. Lo "scatto" di Zia Mara, però, ha fatto allontanare Lapo Elkann. Nessun bacio. E l'intervista può cominciare.

