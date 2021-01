Domenica Live, le lacrime Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro per la perdita del loro bimbo: "Un vuoto che non verrà mai colmato"

Francesco Fredella 17 gennaio 2021 a

“E’ un vuoto che non verrà mai colmato”, Lorenzo Amoruso piange a Domenica Live. Per la prima volta, lui e Manila Nazzaro raccontano questo dramma. “È una cosa che mi ha devastato. Per giorni non ho parlato, poi la vita va avanti per forza", dice l’ex calciatore che ormai da anni vive una storia d’amore con l’ex Miss Italia (incoronata nel 1999 dal grande Alberto Sordi).

"Lo sentivo ancora dentro". Manila Nazzaro, confessione drammatica dalla Toffanin: "Quando ho scoperto l'aborto"

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”, puntualizza Manila. Silenzio in studio. Cala il gelo. “Eravamo andati proprio a sentire il suo cuore, il ginecologo ci disse che il battito cardiaco non c'era più. Non riesco nemmeno a descrivere quanto sono stato male", continua Lorenzo. Stringe la mano di Manila. Un momento toccante. Una storia che molte coppie hanno vissuto. L’ex calciatore grazie all’amore di Manila mette la palla al centro. E ricomincia.

