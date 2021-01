Pomeriggio 5, "ha avuto il Covid" ma non è vero: Barbara d'Urso, cala il gelo in studio con l'ospite

18 gennaio 2021 a

Barbara d’Urso si è resa protagonista di una piccola gaffe durante la puntata di Pomeriggio 5 di lunedì 18 gennaio. Ad un certo punto la conduttrice di Mediaset si è collegata in diretta con Karina Cascella per coinvolgerla in un dibattito sul gossip scatenato dal Grande Fratello Vip e ha commesso un errore. Presentandola, la d’Urso le ha fatto gli auguri per aver sconfitto il coronavirus: “Bentornata Karina! Ha avuto il Covid e adesso è guarita per fortuna”. La Cascella non è però mai stata positiva: evidentemente imbarazzata per la gaffe commessa dalla d’Urso, ha sorriso e ha smentito la conduttrice. “No Barbara, non l’ho avuto… ho paura di prenderlo, molta paura”, ha dichiarato l’opinionista di Pomeriggio 5. “Tu sei l’unica che non lo ha avuto”, ha recuperato la d’Urso: “Scusami, ma non ti vedevo da un po’”.

