Grande Fratello Vip, “non ci sarà”: Elisabetta Gregoraci, un'assenza misteriosa. Come la spiega Signorini?

18 gennaio 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci non sarà in studio per la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 18 gennaio. Un’assenza pesante quanto misteriosa per il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, dato che l’ex moglie di Flavio Briatore rimane seguitissima e chiacchieratissima a oltre un mese dall’uscita volontaria dalla casa di Cinecittà. La Gregoraci è stata una protagonista indiscussa di questa quinta stagione e sta facendo parlare ancora per il rapporto speciale instaurato con Pierpaolo Pretelli, che però da diverse settimane ha virato con decisione su Giulia Salemi. La scorsa settimana il GF Vip ha organizzato l’ennesimo confronto tra la Gregoraci e l’ex velino, mentre stasera Elisabetta non sarà presente in studio: la soffiata è arrivata dalle sue fan, lei non ha smentito e soprattutto ha ripostato sul suo profilo Instagram i messaggi di chi aveva scritto “non ci sarà, ci mancherà”.

"Perché certe persone...": lo sfregio di Taylor Mega ad Elisabetta Gregoraci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.