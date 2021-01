Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci consegna i "video incriminati" di Giulia Salemi all'avvocato

15 gennaio 2021 a

Un confronto tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci quello andato in onda al Grande Fratello Vip. L'ex di Flavio Briatore durante la diretta ha ammesso che alcune esternazioni della fiamma di Pierpaolo Pretelli sul suo conto non le sono piaciute. Nel botta e risposta la showgirl calabrese ha fatto il nome di Marcello, nonché l'avvocato della Gregoraci e della Salemi.

Una frase che ha subito messo in allarme l'influencer. Ma non ci sono state vere e proprie azioni legali. A dirlo a Gossip e Tv è il legale: “Le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati’. È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti”. E ancora: “È ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua”. Nulla di ufficiale. Almeno per il momento tra la Gregoraci e la Salemi è calma piatta.

